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В Эстонии стартуют масштабные военные учения НАТО Hedgehog 2022

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В НАТО отмечают, что крупные учения в Европе планировались до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но они показывают готовность Альянса защищаться "от любой угрозы"
В НАТО отмечают, что крупные учения в Европе планировались до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но они показывают готовность Альянса защищаться "от любой угрозы"
Фото: EPA (архив)

В Эстонии с 16 мая по 3 июня пройдут масштабные учения НАТО. Об этом сообщил общественный вещатель Эстонии ERR.

Учения в Эстонии имеют кодовое название Hedgehog 2022 (Siil 2022). Они пройдут в стране уже в 20-й раз. Примут участие 15 тыс. военных из 14 стран, среди них от Эстонии будет 7 тыс. резервистов.

В маневры будут вовлечены американские, британские и польские ракетные системы. География учений охватит территорию от датского острова Борнхольм до северной части Латвии через эстонский остров Сааремаа.

Отличительной чертой этих учений станет акцент на региональное сотрудничество, отмечает вещатель.

Пресс-служба НАТО 13 мая сообщала, что эти учения в Эстонии будут одними из самых больших в стране с 1991 года. В них участвует десантный корабль класса Wasp ВМС США Kearsarge.

Параллельно НАТО проводит крупные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 в девяти странах с участием 18 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран.

В Литве состоятся учения под названием "Железный волк", к которым привлекут 3 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard 2. В Германии 7500 военнослужащих участвуют в учениях сил реагирования НАТО Wettiner Heide.

В июне в Польше и странах Балтии собираются провести Ramstein Legacy – крупнейшие в Европе комплексные учения по противовоздушной и противоракетной обороне, в которых примут участие 23 страны. Также в июне в Балтийском регионе пройдут учения Baltops, которые проводятся ежегодно уже более 50 лет.

Кроме того, в Альянсе отметили, что их партнеры Финляндия и Швеция, которые сейчас планируют подавать заявки на вступление в НАТО, примут участие в нескольких совместных учениях в ближайшие недели. В настоящее время военные США, Великобритании, Эстонии и Латвии принимают участие в учениях Arrow в Финляндии.

Спикер НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что проведение учений планировалось задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако, по ее словам, эти учения показывают, что "НАТО силен и готов защищать наши нации от любой угрозы".

Контекст:

Министерство обороны Великобритании 29 апреля сообщило, что около 8 тыс. военнослужащих британской армии этим летом примут участие в одних из крупнейших со времен холодной войны учениях в Восточной Европе. Отмечалось, что часть войск будет переброшена в Финляндию для участия в учениях Arrow, также британские военнослужащие примут участие в учениях Hedgehog в Эстонии, Defender в Польше и Swift Response в Северной Македонии.

Британские СМИ обратили внимание, что заявление о крупномасштабных учениях появилось после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться в войну РФ против Украины.

Теги: Германия, НАТО, Польша, Эстония, Литва, Швеция, Финляндия, страны Балтии, военные учения, Оана Лунгеску, учения
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