Литва не ожидает вторжения России из-за "блокады" Калининграда, но готова к отключению от общей энергосистемы – Науседа

В комментарии агентству Науседа допустил, что РФ может прибегнуть к отключению. В то же время вторжения российской армии и военной конфронтации в связи с ограничением транзита подсанкционных российских грузов в Калининград Вильнюс не ожидает, сказал он.
Речь идет о возможном отключении Литвы от Электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). "Кольцо" обеспечивает синхронный режим работы энергетических систем пяти стран на единой частоте тока 50 Гц. ЭК БРЭЛЛ работает на основе соглашения от 7 февраля 2001 года, аббревиатура составлена из первых букв названий государств.
Литва, как сообщало российское пропагандистское агентство ТАСС, к 2025 году намеревается выйти из кольца БРЭЛЛ и синхронизировать свою энергосистему с ЕС.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
США поддерживают Литву на фоне новых угроз со стороны России, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня.