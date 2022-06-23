Литва не ожидает вторжения России из-за "блокады" Калининграда, но готова к отключению от общей энергосистемы – Науседа

Науседа не ожидает вооруженного противостояния Литвы с РФ в результате запрета на транзит российских подсанкционных товаров в Калининград Фото: EPA

В комментарии агентству Науседа допустил, что РФ может прибегнуть к отключению. В то же время вторжения российской армии и военной конфронтации в связи с ограничением транзита подсанкционных российских грузов в Калининград Вильнюс не ожидает, сказал он.

Речь идет о возможном отключении Литвы от Электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). "Кольцо" обеспечивает синхронный режим работы энергетических систем пяти стран на единой частоте тока 50 Гц. ЭК БРЭЛЛ работает на основе соглашения от 7 февраля 2001 года, аббревиатура составлена из первых букв названий государств.

Литва, как сообщало российское пропагандистское агентство ТАСС, к 2025 году намеревается выйти из кольца БРЭЛЛ и синхронизировать свою энергосистему с ЕС.