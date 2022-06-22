В парламенте Швеции призвали Евросоюз немедленно остановить закупку газа и нефти из России

"Европейский союз должен немедленно прекратить закупать российские нефть и газ. Прекращение импорта сейчас, в начале лета, даст максимальное время для поиска других источников энергии до следующей зимы", – сказал он.

По словам шведского политика, прекратить импорт этих ресурсов необходимо, даже если будет увеличиваться использование угля.

"Странам, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы закрыть импорт, и им также может понадобиться поддержка [...] со стороны других стран – членов ЕС", – объяснил Нордберг.

Он выразил мнение, что использование газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" должно быть запрещено "до тех пор, пока не будет восстановлен мир, приемлемый для свободной Украины и ее правительства".