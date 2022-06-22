В парламенте Швеции призвали Евросоюз немедленно остановить закупку газа и нефти из России

"Европейский союз должен немедленно прекратить закупать российские нефть и газ. Прекращение импорта сейчас, в начале лета, даст максимальное время для поиска других источников энергии до следующей зимы", – сказал он.
По словам шведского политика, прекратить импорт этих ресурсов необходимо, даже если будет увеличиваться использование угля.
"Странам, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы закрыть импорт, и им также может понадобиться поддержка [...] со стороны других стран – членов ЕС", – объяснил Нордберг.
Он выразил мнение, что использование газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" должно быть запрещено "до тех пор, пока не будет восстановлен мир, приемлемый для свободной Украины и ее правительства".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.