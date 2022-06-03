Дефолт России не поможет выиграть войну. США и союзники должны сосредоточиться на экспорте нефти и газа – Bloomberg

По мнению редколлегии Bloomberg, санкции в отношении госдолга и попытки подтолкнуть Россию к дефолту не оправданы. Агентство считает, что это может нанести урон только авторитету президента РФ Владимира Путина, но не поможет прекратить войну.
По мнению авторов колонки, США и союзники должны сконцентрироваться на прекращении импорта российских промышленных компонентов и сдерживании экспорта нефти и газа. Так, Bloomberg называет введение постепенного эмбарго на российскую нефть Европейским союзом потенциальным серьезным ударом по экономике РФ, но подчеркивает, что на это уйдут месяцы.
Агентство отмечает, что союзникам необходимо искать альтернативные источники энергоносителей и "начать целенаправленную работу" по экономической изоляции РФ.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня. Он будет включать ограничительные меры против пропагандистов, бизнесменов и причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка.
Официально новый пакет санкций ЕС должны опубликовать сегодня, 3 июня.