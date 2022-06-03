Дефолт России не поможет выиграть войну. США и союзники должны сосредоточиться на экспорте нефти и газа – Bloomberg

По мнению редколлегии Bloomberg, санкции в отношении госдолга и попытки подтолкнуть Россию к дефолту не оправданы. Агентство считает, что это может нанести урон только авторитету президента РФ Владимира Путина, но не поможет прекратить войну.

По мнению авторов колонки, США и союзники должны сконцентрироваться на прекращении импорта российских промышленных компонентов и сдерживании экспорта нефти и газа. Так, Bloomberg называет введение постепенного эмбарго на российскую нефть Европейским союзом потенциальным серьезным ударом по экономике РФ, но подчеркивает, что на это уйдут месяцы.



Агентство отмечает, что союзникам необходимо искать альтернативные источники энергоносителей и "начать целенаправленную работу" по экономической изоляции РФ.