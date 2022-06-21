Эстония запретила физлицам ввозить из России санкционные товары, включая алкоголь, мебель и удобрения

"Начиная с 10.07.2022 в Эстонию больше нельзя ввозить или передавать товары, происходящие из России или экспортируемые из России, продажа которых приносит России значительный доход и позволяет ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине", – говорится в сообщении.

В частности речь о следующих товарах:

алкоголь с содержанием неденатурированного этилового спирта менее 80% (пиво, вино, водка, виски, ликер и другие алкогольные напитки);

древесина, изделия из дерева и древесный уголь;

мебель;

удобрения;

пневматические шины.