ГОРДОН
 
 
МИР

Эстония запретила физлицам ввозить из России санкционные товары, включая алкоголь, мебель и удобрения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди запрещенных товаров алкоголь, мебель и шины
Среди запрещенных товаров – алкоголь, мебель и шины
Фото: depositphotos.com

С 10 июля в Эстонии вводится запрет на ввоз товаров, на которые распространяются санкции, введенные ЕС из-за вторжения России в Украину. Об этом говорится на сайте налогово-таможенного департамента Эстонии.

"Начиная с 10.07.2022 в Эстонию больше нельзя ввозить или передавать товары, происходящие из России или экспортируемые из России, продажа которых приносит России значительный доход и позволяет ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине", – говорится в сообщении.

В частности речь о следующих товарах:

  • алкоголь с содержанием неденатурированного этилового спирта менее 80% (пиво, вино, водка, виски, ликер и другие алкогольные напитки);
  • древесина, изделия из дерева и древесный уголь;
  • мебель;
  • удобрения;
  • пневматические шины.
Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Эстония, санкции, импорт, алкоголь, экспорт, торговля, Евросоюз, минеральные удобрения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сеничкин о Loboda: Люди, которые пели для россиян, но война изменила их планы, не должны делать вид, что всегда были с Украиной
  Сеничкин о Loboda: Люди, которые пели для россиян, но война изменила их планы, не должны делать вид, что всегда были с Украиной
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (170630)
2
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (98932)
3
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов (80966)
4
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (69323)
5
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (53215)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (35050)
7
"Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери (27637)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (23894)
 
 
 
 