Эстония запретила физлицам ввозить из России санкционные товары, включая алкоголь, мебель и удобрения

"Начиная с 10.07.2022 в Эстонию больше нельзя ввозить или передавать товары, происходящие из России или экспортируемые из России, продажа которых приносит России значительный доход и позволяет ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине", – говорится в сообщении.
В частности речь о следующих товарах:
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.