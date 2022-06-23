Литва запретила транзит в Калининградскую область автомобильными дорогами

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", – сказали в пресс-службе.

Эту информацию подтвердили "Интерфаксу" также в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками, отметив, что литовская таможня уже разворачивает автомобили на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Мядининкай". В результате там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.