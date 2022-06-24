"Точно не Варшава, Париж или Берлин". Соратник Путина назвал город Европы, который первым будет бомбить РФ в случае новой мировой войны

Он отметил, что если блокада Калининграда (РФ) приведет к войне, первой пострадает столица Великобритании.

Гурулев пригрозил "уничтожить всю группировку космических спутников противника" в ходе первой воздушной операции РФ – "не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО".

Во-вторых, продолжил депутат, военные РФ "ослабят всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%".

Ну и наконец, Гурулев назвал город Европы, который первым будет бомбить Россия.

Военные РФ "точно не начнут с Варшавы, Парижа или Берлина", считает член оборонного комитета Госдумы. Первым пострадавшим, по его словам, "будет Лондон".

По его мнению, "кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов".

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.