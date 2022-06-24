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"Точно не Варшава, Париж или Берлин". Соратник Путина назвал город Европы, который первым будет бомбить РФ в случае новой мировой войны

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Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов, пояснил цель бомбить Лондон соратник Путина
Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов, пояснил цель бомбить Лондон соратник Путина
Фото: depositphotos.com

Лондон станет первым городом Европы, который будет бомбить Россия в случае новой мировой войны. Об этом в эфире российского "Первого канала" заявил член оборонного комитета Госдумы РФ, депутат и близкий соратник президента России Владимира Путина Андрей Гурулев, его 24 июня цитирует Sky News.

Он отметил, что если блокада Калининграда (РФ) приведет к войне, первой пострадает столица Великобритании.

Гурулев пригрозил "уничтожить всю группировку космических спутников противника" в ходе первой воздушной операции РФ – "не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО".

Во-вторых, продолжил депутат, военные РФ "ослабят всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%".

Ну и наконец, Гурулев назвал город Европы, который первым будет бомбить Россия.

Военные РФ "точно не начнут с Варшавы, Парижа или Берлина", считает член оборонного комитета Госдумы. Первым пострадавшим, по его словам, "будет Лондон".

По его мнению, "кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов".

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

Контекст:

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

США поддерживают Литву на фоне новых угроз со стороны России, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня.

Теги: Россия, НАТО, Великобритания, санкции, Лондон, Берлин, депутаты, Госдума, нападение, угрозы, Париж, Варшава, Калининград, блокада
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