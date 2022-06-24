"Точно не Варшава, Париж или Берлин". Соратник Путина назвал город Европы, который первым будет бомбить РФ в случае новой мировой войны

Он отметил, что если блокада Калининграда (РФ) приведет к войне, первой пострадает столица Великобритании.
Гурулев пригрозил "уничтожить всю группировку космических спутников противника" в ходе первой воздушной операции РФ – "не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО".
Во-вторых, продолжил депутат, военные РФ "ослабят всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%".
Ну и наконец, Гурулев назвал город Европы, который первым будет бомбить Россия.
Военные РФ "точно не начнут с Варшавы, Парижа или Берлина", считает член оборонного комитета Госдумы. Первым пострадавшим, по его словам, "будет Лондон".
По его мнению, "кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов".
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
США поддерживают Литву на фоне новых угроз со стороны России, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня.