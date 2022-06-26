"Ни о каких уступках РФ не может быть речи". Науседа заявил, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию

Об этом 25 июня в Facebook сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что Калининградский транзит действует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз.

По словам Науседы, после принятия ЕС (при активном участии Литвы) четвертого пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, включающего определенные группы товаров, появился вопрос, как применять эти ограничения в случае Калининградского транзита.

"Я обсуждал эту тему в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Совершенно очевидно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, которые она пропускает через свою территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – написал президент.

Науседа добавил, что правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

"Только совместными усилиями мы добьемся санкций, которые навредят стране-агрессору", – резюмировал глава литовского государства.