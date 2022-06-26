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"Ни о каких уступках РФ не может быть речи". Науседа заявил, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию

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Литва должна и будет применять санкции ЕС, отметил Науседа
Литва должна и будет применять санкции ЕС, отметил Науседа
Фото: EPA

Условия транзита товаров через Литву между основной частью РФ и Калининградской областью обсуждаются в соглашении между ЕС и Россией, за выполнение которого в одностороннем порядке отвечает не Литва, а ЕС.

Об этом 25 июня в Facebook сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что Калининградский транзит действует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз.

По словам Науседы, после принятия ЕС (при активном участии Литвы) четвертого пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, включающего определенные группы товаров, появился вопрос, как применять эти ограничения в случае Калининградского транзита.

"Я обсуждал эту тему в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Совершенно очевидно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, которые она пропускает через свою территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – написал президент.

Науседа добавил, что правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

"Только совместными усилиями мы добьемся санкций, которые навредят стране-агрессору", – резюмировал глава литовского государства.

Контекст:

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

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