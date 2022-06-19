Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Издание назвало Медведева доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Хойсген сказал так: "Медведев сегодня – клоун" – и выразил в связи с такой ситуацией сожаление.
В последнее время Медведев комментирует происходящее во внешней политике, в том числе вопросы, связанные с Украиной. В частности, 7 июня он усомнился, что Украина останется на карте мира, 16 июня уничижительно отзывался о визите в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, а 19 июня усомнился в том, что Украина станет членом Евросоюза.
Ранее, уже после открытого нападения РФ на Украину, Медведев угрожал украинской власти и советовал ей "крепко запирать двери на ночь", писал о рисках начала ядерной войны, а также заявлял, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если территорию РФ обстреляют из переданного Украине американского оружия.
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).