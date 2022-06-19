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Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Медведев четыре года был президентом России
Медведев четыре года был президентом России
Фото: ЕРА

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил 17 июня на международном симпозиуме по морским силам в немецком Киле, что экс-президент России, нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев – это клоун. Об этом 18 июня сообщил Bild.

Издание назвало Медведева доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Хойсген сказал так: "Медведев сегодня – клоун" – и выразил в связи с такой ситуацией сожаление.

В последнее время Медведев комментирует происходящее во внешней политике, в том числе вопросы, связанные с Украиной. В частности, 7 июня он усомнился, что Украина останется на карте мира, 16 июня уничижительно отзывался о визите в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, а 19 июня усомнился в том, что Украина станет членом Евросоюза.

Ранее, уже после открытого нападения РФ на Украину, Медведев угрожал украинской власти и советовал ей "крепко запирать двери на ночь", писал о рисках начала ядерной войны, а также заявлял, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если территорию РФ обстреляют из переданного Украине американского оружия.

Контекст:

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).

Теги: Дмитрий Медведев, Германия, конференция, клоун, Кристоф Хойсген
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