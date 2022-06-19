Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Издание назвало Медведева доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Хойсген сказал так: "Медведев сегодня – клоун" – и выразил в связи с такой ситуацией сожаление.

В последнее время Медведев комментирует происходящее во внешней политике, в том числе вопросы, связанные с Украиной. В частности, 7 июня он усомнился, что Украина останется на карте мира, 16 июня уничижительно отзывался о визите в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, а 19 июня усомнился в том, что Украина станет членом Евросоюза.

Ранее, уже после открытого нападения РФ на Украину, Медведев угрожал украинской власти и советовал ей "крепко запирать двери на ночь", писал о рисках начала ядерной войны, а также заявлял, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если территорию РФ обстреляют из переданного Украине американского оружия.