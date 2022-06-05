Украинский паспорт, третья грудь Путина, белая горячка Медведева, Собчак, черный ботокс. Интервью Бацман с Невзоровым. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

В интервью Невзоров говорил о том, почему получил украинское гражданство, зачем Россия представляет украинцев "каким-то диким племенем и недолюдьми", о геноциде украинцев, об исторической роли Украины, о том, чем подпитывается война РФ против Украины, может ли измениться Россия, о черном ботоксе для Кремля и кунсткамере политических уродцев, которых собрал Путин, чтобы всегда казаться повыше своих верных карликов".

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил.

Начал работать на телевидении 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 1990-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о Первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

3 июня стало известно, что он и его супруга получили украинское гражданство.