Медведев усомнился, что Украина останется на карте мира. В ОП ответили: "Украина была, есть и будет. Вопрос, где будет Медведев через два года"

Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев (на фото), считает Подоляк Фото: ЕРА

Медведев комментировал сообщение американского журнала Foreign Policy. Издание, ссылаясь на источники, написало 14 июня, что Украина предложила США договориться о поставках сжиженного газа по схеме ленд-лиза. При этом государство хочет провести оплату после того, как нарастит собственную добычу топлива. Как сказал глава "Нафтогазу" Юрий Витренко, в США удивились такому предложению, но восприняли его хорошо.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк", – написал Медведев.

На его заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года – вопрос", – написал он в Twitter.

Якби * імперіалізм мав обличчя, це був би #Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022

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