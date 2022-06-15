Медведев усомнился, что Украина останется на карте мира. В ОП ответили: "Украина была, есть и будет. Вопрос, где будет Медведев через два года"

Медведев комментировал сообщение американского журнала Foreign Policy. Издание, ссылаясь на источники, написало 14 июня, что Украина предложила США договориться о поставках сжиженного газа по схеме ленд-лиза. При этом государство хочет провести оплату после того, как нарастит собственную добычу топлива. Как сказал глава "Нафтогазу" Юрий Витренко, в США удивились такому предложению, но восприняли его хорошо.
"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк", – написал Медведев.
На его заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года – вопрос", – написал он в Twitter.
Якби * імперіалізм мав обличчя, це був би #Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Закон о возрождении программы ленд-лиза для Украины Конгресс США принял в апреле, президент США Джо Байден подписал его 9 мая. Согласно этому закону, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружения, ей будет предоставлена отсрочка по оплате.