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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ не планируют отступление от Лисичанска – Генштаб

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Оккупанты утром штурмовали позиции ВСУ в районе Лисичанска с разных направлений, но успеха не имели, отметили в Генштабе
Оккупанты утром штурмовали позиции ВСУ в районе Лисичанска с разных направлений, но успеха не имели, отметили в Генштабе
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска не оставляют попыток установить полный контроль в районе Лисичанска Луганской области, но ВСУ не планируют отступление от города, у противника в настоящее время успеха нет.

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет планов отступать. Задания выполняют по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет", – сказал Громов.

Он добавил, что ожесточенные бои идут в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Оккупанты, несмотря на большие потери в личном составе и технике, пытаются овладеть данным районом, отметил Громов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 30 июня, что оккупанты бросили практически все свои силы на захват Лисичанска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, штурм, оборона, Лисичанск, ВСУ, наступление, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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