ВСУ не планируют отступление от Лисичанска – Генштаб

Оккупанты утром штурмовали позиции ВСУ в районе Лисичанска с разных направлений, но успеха не имели, отметили в Генштабе Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет планов отступать. Задания выполняют по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет", – сказал Громов.

Он добавил, что ожесточенные бои идут в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Оккупанты, несмотря на большие потери в личном составе и технике, пытаются овладеть данным районом, отметил Громов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 30 июня, что оккупанты бросили практически все свои силы на захват Лисичанска.

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