Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск, ВСУ отразили штурм россиян в направлении Углегорской ТЭС – Генштаб

"На донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Сиверск. Нанесен авиаудар недалеко от Волчеяровки", – говорится в сообщении.

Противник ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

На славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется.

На бахмутском направлении украинские военнослужащие остановили наступление оккупантов и нанесли им значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

Также российские захватчики нанесли авиационные удары по украинским позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Попытки оккупантов начать штурмовые действия в районе Павловки успеха не имели – враг вынужден был отступить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)