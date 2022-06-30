Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск, ВСУ отразили штурм россиян в направлении Углегорской ТЭС – Генштаб

"На донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Сиверск. Нанесен авиаудар недалеко от Волчеяровки", – говорится в сообщении.
Противник ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
На славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется.
На бахмутском направлении украинские военнослужащие остановили наступление оккупантов и нанесли им значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
Также российские захватчики нанесли авиационные удары по украинским позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Попытки оккупантов начать штурмовые действия в районе Павловки успеха не имели – враг вынужден был отступить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.