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"Азов", ВСУ, пограничники. Украинская разведка показала защитников, которых вернули домой в результате обмена. Фоторепортаж

Сегодня 22.37
29 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведении самого масштабного за период с 24 февраля обмена пленными с Россией, в результате которого удалось освободить 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали", в том числе военнослужащие полка "Азов". Также освобождены военнослужащие Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы, бойцы территориальной обороны и полицейский. Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – проинформировали в разведке и напомнили, что работа по освобождению всех украинских пленных продолжается.
Теги: Госпогранслужба, пограничники, Азовсталь, пленные, ВСУ, военнослужащий, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины
 

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