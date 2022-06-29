"Азов", ВСУ, пограничники. Украинская разведка показала защитников, которых вернули домой в результате обмена. Фоторепортаж
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
29 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведении самого масштабного
за период с 24 февраля обмена пленными с Россией, в результате которого удалось освободить 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали", в том числе военнослужащие полка "Азов". Также освобождены военнослужащие Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы, бойцы территориальной обороны и полицейский. Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали
их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – проинформировали в разведке и напомнили, что работа по освобождению всех украинских пленных продолжается.