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Из российского плена вернули 144 украинца, среди них – 95 защитников "Азовстали" – ГУР Минобороны

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Украина вернула в том числе 43 бойца полка "Азов", защищавших Мариуполь (фото на "Азовстали" сделал пресс-офицер полка Орест Козацкий за несколько дней до выхода с территории завода в плен)
Украина вернула в том числе 43 бойца полка "Азов", защищавших Мариуполь (фото на "Азовстали" сделал пресс-офицер полка Орест Козацкий за несколько дней до выхода с территории завода в плен)
Фото: kztsky / Instagram

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника. Об этом проинформировала в Telegram пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.

В ходе обмена освобождены: 

  • 59 нацгвардейцев;
  • 30 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины;
  • 28 военнослужащих ВСУ;
  • 17 военнослужащих Госпогранслужбы; 
  • девять бойцов территориальной обороны;
  • один полицейский. 

"Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", – говорится в релизе. 

Имен освобожденных из плена защитников в ГУР не называют. Также не сообщается, когда именно и где произошел обмен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.

Начальник ГУР Кирилл Буданов на прошлой неделе говорил, что, возможно, вскоре удастся освободить часть пленных защитников Мариуполя. Он объяснял, что процесс их освобождения будет проходить поэтапно, наиболее сложно, по его словам, добиться обмена командного состава. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, пограничники, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, обмен пленными, полицейский, ГУР Минобороны Украины, травмы
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