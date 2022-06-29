Из российского плена вернули 144 украинца, среди них – 95 защитников "Азовстали" – ГУР Минобороны

Украина вернула в том числе 43 бойца полка "Азов", защищавших Мариуполь (фото на "Азовстали" сделал пресс-офицер полка Орест Козацкий за несколько дней до выхода с территории завода в плен) Фото: kztsky / Instagram

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.

В ходе обмена освобождены:

59 нацгвардейцев;

30 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины;

28 военнослужащих ВСУ;

17 военнослужащих Госпогранслужбы;

девять бойцов территориальной обороны;

один полицейский.

"Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", – говорится в релизе.

Имен освобожденных из плена защитников в ГУР не называют. Также не сообщается, когда именно и где произошел обмен.

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