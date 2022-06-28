Состоялся обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой возвращаются 17 украинцев – разведка

"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из них – два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", – говорится в сообщении.
Пятеро из освобожденных украинцев – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.
Обмен прошел по формуле "17 на 15", уточнили в разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.
2 июня она уточнила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.