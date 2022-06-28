Состоялся обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой возвращаются 17 украинцев – разведка

В Украину вернулись 16 военных и один гражданский Фото: suspilne.media

"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из них – два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", – говорится в сообщении.

Пятеро из освобожденных украинцев – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.

Обмен прошел по формуле "17 на 15", уточнили в разведке.

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