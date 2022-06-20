Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев – Верещук

По словам Верещук, украинские пленные содержатся в российских тюрьмах в Ростове и Курске Фото: Ірина Верещук / Facebook

По ее словам, пленные украинцы – а это волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты, местные чиновники – содержатся в российских тюрьмах в Ростове и Курске.

Сложность ситуации состоит в том, что гражданские по международному праву не имеют статуса, по которому их можно обменивать. При этом в России они сидят как военнопленные.

Она также добавила, что Россия через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных.