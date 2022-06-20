Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев – Верещук

По ее словам, пленные украинцы – а это волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты, местные чиновники – содержатся в российских тюрьмах в Ростове и Курске.
Сложность ситуации состоит в том, что гражданские по международному праву не имеют статуса, по которому их можно обменивать. При этом в России они сидят как военнопленные.
Она также добавила, что Россия через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных.
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.
В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд.
2 июня СБУ сообщала, что оккупанты также похищают мирных жителей с целью требовать за них выкуп.