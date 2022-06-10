Украина провела обмен с оккупантами, домой вернулось пять гражданских украинцев – Ким

"Шевченковский сельский голова Николаевского района Пилипенко Олег Валерьевич был похищен 10 марта. Сегодня благодаря совместным усилиям координационного штаба по обращению с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома. Обмен произошел по формуле "четыре на пять" (четверо их, пятеро наших)", – написал он.

Ким также объяснил, что переговоры велись "очень долго" и состоявшийся "обмен пленными" является уже 11-м.

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