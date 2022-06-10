ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина провела обмен с оккупантами, домой вернулось пять гражданских украинцев – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким отметил, что переговоры длились долго
Ким отметил, что переговоры длились долго
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegrаm

Украина обменяла у российских оккупантов пять своих мирных граждан, сообщил 10 июня в Telegrаm председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Шевченковский сельский голова Николаевского района Пилипенко Олег Валерьевич был похищен 10 марта. Сегодня благодаря совместным усилиям координационного штаба по обращению с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома. Обмен произошел по формуле "четыре на пять" (четверо их, пятеро наших)", – написал он.

Ким также объяснил, что переговоры велись "очень долго" и состоявшийся "обмен пленными" является уже 11-м.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинский координационный штаб по военнопленным 31 мая возглавил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Теги: война, переговоры, война России против Украины, обмен пленными, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (152215)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (114501)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (86267)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (40029)
5
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (30784)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (30717)
7
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (30378)
8
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (25695)
 
 
 
 