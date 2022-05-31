ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дела военнопленных передали под управление разведки

Буданов возглавил штаб вместо Верещук
Буданов возглавил штаб вместо Верещук
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил координационный штаб по военнопленным, которым ранее руководила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ГУР.

30 мая Верещук рассказала, что передача полномочий подготовлена.

"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", – написала она.

В разведке отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения, с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44".

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.

Теги: разведка, пленные, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (66046)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (59618)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (41558)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (41312)
5
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38020)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (28374)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21055)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (19998)
 
 
 
 