Дела военнопленных передали под управление разведки

30 мая Верещук рассказала, что передача полномочий подготовлена.
"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", – написала она.
В разведке отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения, с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.
"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44".
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.