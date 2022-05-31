Дела военнопленных передали под управление разведки

30 мая Верещук рассказала, что передача полномочий подготовлена.

"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", – написала она.

В разведке отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения, с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44".