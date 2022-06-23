ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина за три месяца провела 14 обменов пленными с Россией, удалось вернуть более 100 гражданских – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук говорит, что возвращение захваченных Россией в плен гражданских большая проблема, так как нет соответствующего механизма
Верещук говорит, что возвращение захваченных Россией в плен гражданских – большая проблема, так как нет соответствующего механизма
Фото: Ірина Верещук / Facebook

В период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая в этот период занималась обменами, рассказала в интервью "Укринформу", вышедшем 22 июня.

По словам Верещук, весной в ходе обменов удалось вернуть 103 гражданских украинца. Общее число военных, вернувшихся в Украину в результате этих обменов она не назвала.

"Нам удалось вернуть 103 человека только во время обменов, которые мы проводили. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием", – рассказала она.

В июне, по ее словам, происходили обмены гражданскими.

"Да, их небольшое количество, но возвращали гражданских. Это огромная проблема, потому что механизма их возврата нет. То есть формально давить через, например, Женевские конвенции невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист с целью удержания, чтобы что-то выторговать. Мы сразу объяснили, что это невозможно", – добавила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 июня Верещук рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.

"120 человек признала Россия как таких, которые находятся у них в плену, среди гражданских. Среди них якобы нет ни одной женщины, но это неправда. Там точно есть женщины. Но это 120 мужчин, гражданских, которых Россия признала. Теперь мы все вместе должны сфокусировать свое внимание, чтобы она признала других гражданских и отпустила их, передала украинской стороне способом, который будет считать нужным. Но обмен как таковой исключен. Женевские конвенции этого не разрешают", – добавила она в интервью "Укринформу".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Красный Крест, пленные, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными, женщины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (640384)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316824)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184264)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147519)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145913)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96173)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96031)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91421)
 
 
 
 