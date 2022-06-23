Украина за три месяца провела 14 обменов пленными с Россией, удалось вернуть более 100 гражданских – Верещук

По словам Верещук, весной в ходе обменов удалось вернуть 103 гражданских украинца. Общее число военных, вернувшихся в Украину в результате этих обменов она не назвала.
"Нам удалось вернуть 103 человека только во время обменов, которые мы проводили. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием", – рассказала она.
В июне, по ее словам, происходили обмены гражданскими.
"Да, их небольшое количество, но возвращали гражданских. Это огромная проблема, потому что механизма их возврата нет. То есть формально давить через, например, Женевские конвенции невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист с целью удержания, чтобы что-то выторговать. Мы сразу объяснили, что это невозможно", – добавила Верещук.
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20 июня Верещук рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.
"120 человек признала Россия как таких, которые находятся у них в плену, среди гражданских. Среди них якобы нет ни одной женщины, но это неправда. Там точно есть женщины. Но это 120 мужчин, гражданских, которых Россия признала. Теперь мы все вместе должны сфокусировать свое внимание, чтобы она признала других гражданских и отпустила их, передала украинской стороне способом, который будет считать нужным. Но обмен как таковой исключен. Женевские конвенции этого не разрешают", – добавила она в интервью "Укринформу".