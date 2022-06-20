На заводе "Азот" в Северодонецке находится около 300 гражданских – Верещук

"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, поскольку ситуация постоянно меняется, около 300 человек", – сказала она.
Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, находящихся на территории предприятия, но этого не произошло.
Вместе с тем, по словам министра, немногие гражданские с "Азота" хотят уехать. Для организации эвакуации украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса, должны получить подтверждение желающих покинуть завод.
"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор с "Азота", – заявила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
По состоянию на 20 июня украинские военные в Северодонецке контролируют только завод "Азот", бои идут уже в промышленной зоне.