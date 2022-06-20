На заводе "Азот" в Северодонецке находится около 300 гражданских – Верещук

"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, поскольку ситуация постоянно меняется, около 300 человек", – сказала она.

Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, находящихся на территории предприятия, но этого не произошло.

Вместе с тем, по словам министра, немногие гражданские с "Азота" хотят уехать. Для организации эвакуации украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса, должны получить подтверждение желающих покинуть завод.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор с "Азота", – заявила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)