ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заводе "Азот" в Северодонецке находится около 300 гражданских – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные сейчас контролируют завод "Азот"
Украинские военные сейчас контролируют завод "Азот"
Фото: Северодонецкий "Азот" / Facebook

На предприятии "Азот" в Северодонецке в настоящее время находится около 300 гражданских. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, опубликованном в YouTube министерства.

"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, поскольку ситуация постоянно меняется, около 300 человек", – сказала она.

Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, находящихся на территории предприятия, но этого не произошло.

Вместе с тем, по словам министра, немногие гражданские с "Азота" хотят уехать. Для организации эвакуации украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса, должны получить подтверждение желающих покинуть завод.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор с "Азота", – заявила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

По состоянию на 20 июня украинские военные в Северодонецке контролируют только завод "Азот", бои идут уже в промышленной зоне.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Луганская область, Северодонецк, эвакуация, завод Азот, Ирина Верещук, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (164487)
2
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (154886)
3
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (92386)
4
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов (70553)
5
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (69102)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (52863)
7
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (34599)
8
"Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери (26616)
 
 
 
 