Эвакуация с "Азота" в Северодонецке сейчас невозможна. Там находятся 568 человек – Гайдай

"Эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна. Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно, и это просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев", – написал он.

Гайдай сообщил, что в укрытии находятся 568 человек, среди которых 38 детей.

"В прошлом месяце, когда мы предлагали, эти люди от эвакуации отказались. Выход с комбината возможен только при полном прекращении огня. Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть", – заявил глава ОВА.

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