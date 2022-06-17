Эвакуация с "Азота" в Северодонецке сейчас невозможна. Там находятся 568 человек – Гайдай

"Эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна. Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно, и это просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев", – написал он.
Гайдай сообщил, что в укрытии находятся 568 человек, среди которых 38 детей.
"В прошлом месяце, когда мы предлагали, эти люди от эвакуации отказались. Выход с комбината возможен только при полном прекращении огня. Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.
15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк.