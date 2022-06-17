ВСУ нашли способ обеспечить поставки в Северодонецк, несмотря на разрушенные мосты – Генштаб

Об этом на брифинге, который транслировался 16 июня на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Чтобы не допустить… [захвата Северодонецка и Лисичанска], военные части и подразделения… а это от ВСУ – батальонно-тактические группы десантно-штурмовых войск, сухопутных войск, подразделения Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, от Национальной гвардии – подразделения частей оперативного назначения, сведены… под единое командование… налажены бесперебойные поставки боеприпасов, – сказал Громов. – В настоящее время противник уничтожил четыре моста через реку Северский Донец. Однако [силы обороны] определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.

15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк.