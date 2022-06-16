"Российская армия теряет бойцов сотнями". Гайдай заявил, что оккупанты не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк

"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тыс. жителей осталось около 10 тыс. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и главнокомандующий ВСУ", – отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты регулярно стягивают в Северодонецк новые подразделения.

"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшему заводу измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в эту минуту. Наши военные удерживают оборону", – написал глава ОВА.

Он также добавил, что российские захватчики массово разрушают инфраструктуру населенных пунктов Луганской области.

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становится больше каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждены 12 домов", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)