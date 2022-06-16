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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российская армия теряет бойцов сотнями". Гайдай заявил, что оккупанты не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк

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16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк
16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Ради удержания контроля над Северодонецком Луганской области руководство российских оккупантов готово нести серьезные потери в живой силе. Об этом 16 июня в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тыс. жителей осталось около 10 тыс. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и главнокомандующий ВСУ", – отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты регулярно стягивают в Северодонецк новые подразделения.

"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшему заводу измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в эту минуту. Наши военные удерживают оборону", – написал глава ОВА.

Он также добавил, что российские захватчики массово разрушают инфраструктуру населенных пунктов Луганской области.

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становится больше каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждены 12 домов", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.

15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк.

Теги: Россия, Луганская область, штурм, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Сергей Гайдай, Тошковка, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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