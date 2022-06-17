В результате обстрела оккупантами Лисичанска и Северодонецка погибли шесть человек – Гайдай

Он подчеркнул, что число обстрелов со стороны противника растет ежедневно.

"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном", – заявил Гайдай

Он отметил, что россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. В частности, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, а также повреждено здание и проходная завода "Азота". По словам Гайдая, на его территории почти не осталось уцелевших административных корпусов.

Помимо этого, захватчики нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке, продолжаются боевые действия в Северодонецке.

"Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)