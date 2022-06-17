В результате обстрела оккупантами Лисичанска и Северодонецка погибли шесть человек – Гайдай

Он подчеркнул, что число обстрелов со стороны противника растет ежедневно.
"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном", – заявил Гайдай
Он отметил, что россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. В частности, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, а также повреждено здание и проходная завода "Азота". По словам Гайдая, на его территории почти не осталось уцелевших административных корпусов.
Помимо этого, захватчики нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке, продолжаются боевые действия в Северодонецке.
"Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.
15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк.