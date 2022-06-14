В Луганской области полицейские и волонтеры под обстрелами эвакуировали 32 человека

"Во время патрулирования города полицейские обнаружили двоих раненых – гражданского и военного. Оказали им медицинскую помощь и эвакуировали. Вернувшись в Приволье, начали осматривать помещения, которые пострадали от российских обстрелов. Натолкнулись на бомбоубежище, где находились люди, желающие эвакуироваться", – написал Гайдай.
По его словам, полицейским пришлось делать три попытки, чтобы спасти всех, кто там скрывался.
Эвакуированные жители города уже выехали из Луганской области в другие регионы Украины.
Гайдай призвал граждан "не терять последней возможности" эвакуироваться из зоны боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.