Жданов: Если мы удержим хотя бы один населенный пункт в Луганской области, мы тогда удержим и Донецкую

Жданов: Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка Скриншот: Олег Жданов / YouTube

"Если мы удержим хотя бы один населенный пункт Луганской области, тогда мы удержим и Донецкую. На этом наступательную операцию Российской Федерации можно будет считать законченной. У нас в принципе есть шанс их удержать. Вопрос упирается в поставки вооружения", – сказал Жданов.

Он объяснил, что без захвата всей Луганской области у российской армии не будет возможности с севера зайти в Донецкую область, и обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины уже есть определенные успехи в районе Северодонецка Луганской области.

"Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка. Еще пару дней назад у нас было настроение, что мы, скорее всего, будем выходить из Северодонецка и будем превращать Лисичанск в форпост. Подошла западная артиллерия – мы получили преимущество в дальности, получили преимущество в точности и в огневой мощи. Кстати, 155-мм снаряд на 30% мощнее, чем снаряд [калибра] 152 мм, по наличию взрывчатого вещества. И как резко поменялась ситуация! Сегодня она критическая, но она не катастрофичная", – сказал Жданов.

Благодаря действиям возле Северодонецка ВСУ удалось фактически остановить наступление российских оккупантов по всем другим направлениям, продолжил он.

Эксперт прогнозирует, что как только на фронт попадут американские высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS, ситуация на Донбассе еще больше изменится.

"Если в ближайшее время сюда подойдет хотя бы четыре пусковых установки HIMARS, тогда ситуация будет выглядеть для нас еще лучше. Мы получим средство огневого воздействия на ближайший тыл противника, до 50 км в глубину противника сможем смело наносить огневые удары", – рассказал Жданов.

Гордон спросил, сможет ли Украина пойти в наступление на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, если ей удастся отстоять Северодонецк, Лисичанск и подконтрольные сейчас Украине территории Донецкой области.

"Нашей главной задачей будет завершить оборонительную операцию, и, если мы их сейчас отстоим, надо вкапываться в землю и держать оборону до прихода необходимого количества вооружения. Это единственный выход", – объяснил он.

Начать контрнаступление ВСУ смогут только после получения необходимого западного вооружения, подчеркнул эксперт.

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