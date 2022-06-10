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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Если мы удержим хотя бы один населенный пункт в Луганской области, мы тогда удержим и Донецкую

 
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Жданов: Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка
Жданов: Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка
Скриншот: Олег Жданов / YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что у украинской армии есть шанс не допустить захвата российскими оккупантами всей территории Луганской и Донецкой областей. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если мы удержим хотя бы один населенный пункт Луганской области, тогда мы удержим и Донецкую. На этом наступательную операцию Российской Федерации можно будет считать законченной. У нас в принципе есть шанс их удержать. Вопрос упирается в поставки вооружения", – сказал Жданов. 

Он объяснил, что без захвата всей Луганской области у российской армии не будет возможности с севера зайти в Донецкую область, и обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины уже есть определенные успехи в районе Северодонецка Луганской области. 

"Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка. Еще пару дней назад у нас было настроение, что мы, скорее всего, будем выходить из Северодонецка и будем превращать Лисичанск в форпост. Подошла западная артиллерия – мы получили преимущество в дальности, получили преимущество в точности и в огневой мощи. Кстати, 155-мм снаряд на 30% мощнее, чем снаряд [калибра] 152 мм, по наличию взрывчатого вещества. И как резко поменялась ситуация! Сегодня она критическая, но она не катастрофичная", – сказал Жданов.

Благодаря действиям возле Северодонецка ВСУ удалось фактически остановить наступление российских оккупантов по всем другим направлениям, продолжил он. 

Эксперт прогнозирует, что как только на фронт попадут американские высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS, ситуация на Донбассе еще больше изменится. 

"Если в ближайшее время сюда подойдет хотя бы четыре пусковых установки HIMARS, тогда ситуация будет выглядеть для нас еще лучше. Мы получим средство огневого воздействия на ближайший тыл противника, до 50 км в глубину противника сможем смело наносить огневые удары", – рассказал Жданов.

Гордон спросил, сможет ли Украина пойти в наступление на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, если ей удастся отстоять Северодонецк, Лисичанск и подконтрольные сейчас Украине территории Донецкой области. 

"Нашей главной задачей будет завершить оборонительную операцию, и, если мы их сейчас отстоим, надо вкапываться в землю и держать оборону до прихода необходимого количества вооружения. Это единственный выход", – объяснил он.

Начать контрнаступление ВСУ смогут только после получения необходимого западного вооружения, подчеркнул эксперт. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. 

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Северодонецк, Лисичанск, армия РФ, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов, российские оккупанты, HIMARS
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