Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области. Морги переполнены рашистами – Гайдай

"Очень тяжелая ситуация по всей линии луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", – написал он.

По словам главы обладминистрации, в Северодонецке бои идут уже в промышленной зоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот".

"Рашисты наступают вдоль трассы Лисичанск – Бахмут, близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами. [...] Украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенный урон врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами, пропагандистские новости о каких-то "ультиматумах" – бред", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)