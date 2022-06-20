Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области. Морги переполнены рашистами – Гайдай

"Очень тяжелая ситуация по всей линии луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", – написал он.
По словам главы обладминистрации, в Северодонецке бои идут уже в промышленной зоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот".
"Рашисты наступают вдоль трассы Лисичанск – Бахмут, близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами. [...] Украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенный урон врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами, пропагандистские новости о каких-то "ультиматумах" – бред", – заявил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.
20 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что оккупанты используют в городе запрещенные боеприпасы, а из захваченных районов депортируют мирных жителей.