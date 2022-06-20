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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты захватили поселок Метелкино в пригороде Северодонецка – Гайдай

Гайдай: Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы
Гайдай: Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты захватили поселок Метелкино в пригороде Северодонецка Луганской области. Об этом 20 июня в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – написал Гайдай.

По его словам, противник продолжает использовать "ползучую" тактику, истребляя регион из всего возможного оружия.

"Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что сотрудники военных администраций, полицейские, спасатели и волонтеры проводят "тихую" эвакуацию из Лисичанска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.

20 июня городской голова Северодонецка Александр Стрюк заявил, что оккупанты используют в городе запрещенные боеприпасы, а из захваченной районов депортируют мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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