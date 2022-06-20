Оккупанты захватили поселок Метелкино в пригороде Северодонецка – Гайдай

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – написал Гайдай.

По его словам, противник продолжает использовать "ползучую" тактику, истребляя регион из всего возможного оружия.

"Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что сотрудники военных администраций, полицейские, спасатели и волонтеры проводят "тихую" эвакуацию из Лисичанска.

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