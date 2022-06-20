Оккупанты захватили поселок Метелкино в пригороде Северодонецка – Гайдай

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – написал Гайдай.
По его словам, противник продолжает использовать "ползучую" тактику, истребляя регион из всего возможного оружия.
"Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", – отметил глава ОВА.
Он также добавил, что сотрудники военных администраций, полицейские, спасатели и волонтеры проводят "тихую" эвакуацию из Лисичанска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.
20 июня городской голова Северодонецка Александр Стрюк заявил, что оккупанты используют в городе запрещенные боеприпасы, а из захваченной районов депортируют мирных жителей.