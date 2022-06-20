Российские оккупанты используют в Северодонецке запрещенные боеприпасы, из захваченной части города депортируют мирных жителей – мэр

По его словам, из захваченной части города россияне депортируют мирных жителей в ОРДЛО, а в их кварталах размещают тяжелое вооружение.

"Наши ребята держат оборону, фактически круглосуточно находясь в уличных боях, при этом по ним стреляют и из артиллерии, и из минометов, и из крупнокалиберной артиллерии, периодически – авианалеты", – сказал Стрюк.

Мэр также добавил, что РФ регулярно перебрасывает в Северодонецк новые подразделения оккупантов.

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