Российские оккупанты используют в Северодонецке запрещенные боеприпасы, из захваченной части города депортируют мирных жителей – мэр

По его словам, из захваченной части города россияне депортируют мирных жителей в ОРДЛО, а в их кварталах размещают тяжелое вооружение.
"Наши ребята держат оборону, фактически круглосуточно находясь в уличных боях, при этом по ним стреляют и из артиллерии, и из минометов, и из крупнокалиберной артиллерии, периодически – авианалеты", – сказал Стрюк.
Мэр также добавил, что РФ регулярно перебрасывает в Северодонецк новые подразделения оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.