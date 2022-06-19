Оккупанты вновь ударили по северодонецкому "Азоту", ведут круглосуточную воздушную разведку – Гайдай

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг в городе проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по северодонецкому "Азоту" – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений", – написал Гайдай.
Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
"За последние полтора суток найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиянами в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно", – написал Гайдай.
Значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горской общин, повреждены более 30 домов.
В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что в Северодонецке продолжаются бои за полный контроль над городом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.