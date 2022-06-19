Оккупанты вновь ударили по северодонецкому "Азоту", ведут круглосуточную воздушную разведку – Гайдай

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг в городе проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по северодонецкому "Азоту" – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений", – написал Гайдай.

Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

"За последние полтора суток найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиянами в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно", – написал Гайдай.

Значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горской общин, повреждены более 30 домов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что в Северодонецке продолжаются бои за полный контроль над городом.

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