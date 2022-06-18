Оккупанты безуспешно пытались установить полный контроль над Северодонецком, штурмуют пригороды – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что им удалось отразить штурм оккупантов в направлении Сиротино.
"В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться", – отметили в Генштабе ВСУ.
По его данным, в районе Краснополья Донецкой области Вооруженные силы Украины "нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем".
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Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
15 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится сложнее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.