Оккупанты безуспешно пытались установить полный контроль над Северодонецком, штурмуют пригороды – Генштаб ВСУ

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что им удалось отразить штурм оккупантов в направлении Сиротино.

"В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, в районе Краснополья Донецкой области Вооруженные силы Украины "нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем".

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