Подразделения полка оккупантов на бахмутском направлении понесли потери – Генштаб ВСУ

"На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 17 июня потери российских оккупантов достигли около 33 150 человек личного состава, 1456 танков, 215 самолетов, 180 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".