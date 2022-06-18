Подразделения полка оккупантов на бахмутском направлении понесли потери – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ ликвидировали более 30 тыс. оккупантов Фото: EPA

"На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)