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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделения полка оккупантов на бахмутском направлении понесли потери – Генштаб ВСУ

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ ликвидировали более 30 тыс. оккупантов
С начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ ликвидировали более 30 тыс. оккупантов
Фото: EPA

Подразделения полка армии РФ на Бахмутском направлении понесли значительные потери в войне против Украины и выведены из района боевых действий до возобновления боеспособности. Об этом сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины 18 июня.

"На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/342446391401779

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 17 июня потери российских оккупантов достигли около 33 150 человек личного состава, 1456 танков, 215 самолетов, 180 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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