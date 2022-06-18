ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевые действия за Северодонецк продолжаются – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня
Фото: EPA

Боевые действия за Северодонецк продолжаются. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 18 июня.

"На северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении, кроме позиций украинских военных, оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледар, Клиновое, Троицкое.

"Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий кафиры отошли", – указано в сообщении.

Также на славянском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на наступлении в направлении города Славянск, бои продолжаются.

"Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются. [...] На лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/342446391401779

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

15 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится сложнее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (183445)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (146031)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (134116)
4
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (101969)
5
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (85155)
6
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (29298)
7
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (27510)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (25454)
 
 
 
 