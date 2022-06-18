Боевые действия за Северодонецк продолжаются – Генштаб ВСУ

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня Фото: EPA

"На северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении, кроме позиций украинских военных, оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледар, Клиновое, Троицкое.

"Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий кафиры отошли", – указано в сообщении.

Также на славянском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на наступлении в направлении города Славянск, бои продолжаются.

"Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются. [...] На лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков", – сообщили в Генштабе.

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