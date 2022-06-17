На Донбассе были отбиты атаки российских оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротино и Метелкино наши воины успешно отбили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. [...] Вблизи Горского украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем", – говорится в сообщении.
Также оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Берестового и Кодемы Донецкой области, но понес потери и отступил, отметили украинские военные.
"После перегруппировки при поддержке артиллерии оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Ныркового. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои потери", – рассказали в Генштабе ВСУ.
По его данным, разведку боем российские подразделения пытались вести и возле Краснополья Донецкой области, "успеха не имели, отступили".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
15 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.