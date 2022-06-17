На Донбассе были отбиты атаки российских оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротино и Метелкино наши воины успешно отбили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. [...] Вблизи Горского украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем", – говорится в сообщении.

Также оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Берестового и Кодемы Донецкой области, но понес потери и отступил, отметили украинские военные.

"После перегруппировки при поддержке артиллерии оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Ныркового. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои потери", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, разведку боем российские подразделения пытались вести и возле Краснополья Донецкой области, "успеха не имели, отступили".

Война России против Украины. Главное (обновляется)