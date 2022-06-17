Российских оккупантов выбили из Дмитровки в районе Изюма – Генштаб ВСУ

Противник пытается не допустить выхода ВСУ к границе с Россией Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"Подразделения сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на харьковском направлении противник пытается не допустить выхода украинских военных подразделений "к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на славянском направлении".

"В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли урон. Противник отошел", – объяснили в ВСУ.

Российские войска сосредоточились также "на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются".

"Вблизи Краснополья [Донецкой области] враг пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Он осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха", – информирует Генштаб.

Он также рассказал о попытке россиян провести разведку боем в районе Кочубеевки.

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