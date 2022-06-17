Российских оккупантов выбили из Дмитровки в районе Изюма – Генштаб ВСУ

"Подразделения сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на харьковском направлении противник пытается не допустить выхода украинских военных подразделений "к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на славянском направлении".
"В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли урон. Противник отошел", – объяснили в ВСУ.
Российские войска сосредоточились также "на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются".
"Вблизи Краснополья [Донецкой области] враг пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Он осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха", – информирует Генштаб.
Он также рассказал о попытке россиян провести разведку боем в районе Кочубеевки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.
По данным главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.