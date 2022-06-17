Украинские военные пресекли попытку россиян провести разведку боем возле Кочубеевки под Харьковом – Минобороны

"В районе Кочубеевки украинские силы свели на нет попытки противника провести разведку боем и отбросили его на предыдущие позиции", – сказал он.

В опубликованной в Fаcebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины уточняется, что речь идет о Кочубеевке на Харьковском направлении.

Село Кочубеевка находится в Харьковской области, в 4 км от границы с Россией. До Харькова от Кочубеевки – почти 20 км.

Война России против Украины. Главное (обновляется)