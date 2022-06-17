Украинские военные пресекли попытку россиян провести разведку боем возле Кочубеевки под Харьковом – Минобороны

"В районе Кочубеевки украинские силы свели на нет попытки противника провести разведку боем и отбросили его на предыдущие позиции", – сказал он.
В опубликованной в Fаcebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины уточняется, что речь идет о Кочубеевке на Харьковском направлении.
Село Кочубеевка находится в Харьковской области, в 4 км от границы с Россией. До Харькова от Кочубеевки – почти 20 км.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.
По данным главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.