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Украинские военные пресекли попытку россиян провести разведку боем возле Кочубеевки под Харьковом – Минобороны

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В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами
В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook (ЕРА)

В районе украинского населенного пункта Кочубеевка российские военные пытались провести разведку боем, сообщил 17 июня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

"В районе Кочубеевки украинские силы свели на нет попытки противника провести разведку боем и отбросили его на предыдущие позиции", – сказал он.

В опубликованной в Fаcebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины уточняется, что речь идет о Кочубеевке на Харьковском направлении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/341691204810631

Село Кочубеевка находится в Харьковской области, в 4 км от границы с Россией. До Харькова от Кочубеевки – почти 20 км.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. 

По данным главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: война, оккупация, разведка, Харьковская область, вторжение, Минобороны, Александр Мотузяник, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские военные, российские оккупанты
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