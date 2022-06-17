Российские оккупанты уничтожают и вывозят из Украины оборудование промышленных предприятий – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию Российской Федерации имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима", – говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ отмечает, что "враг не понимает и боится тотального сопротивления украинцев".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля россияне захватили ряд крупных промышленных центров, в том числе Мариуполь, из которого оккупанты вывозят в Россию в том числе металл.