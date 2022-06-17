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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты уничтожают и вывозят из Украины оборудование промышленных предприятий – Генштаб ВСУ

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Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля
Фото: ЕРА

На временно оккупированных территориях Украины россияне уничтожают промышленные предприятия. Об этом проинформировал 17 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию Российской Федерации имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отмечает, что "враг не понимает и боится тотального сопротивления украинцев".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля россияне захватили ряд крупных промышленных центров, в том числе Мариуполь, из которого оккупанты вывозят в Россию в том числе металл.

Теги: Россия, война, промышленность, Генштаб ВСУ, оккупация, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, имущество, российские оккупанты
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