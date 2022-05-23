Пять предприятий "Укроборонпрома" захвачены оккупантами

Ряд предприятий "Укроборонпрома" были разрушены или оказались на оккупированных территориях Фото: depositphotos.com

Работникам захваченных или разрушенных ракетными ударами предприятий концерн обещает предложить работу на других объектах государственного оборонно-промышленного сектора и обеспечить выплату материальной помощи.

Сейчас "Укроборонпром" восстанавливает утраченные сведения о работниках таких предприятий. Отмечается, что документация по персоналу на захваченных объектах либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует.

В концерне также отметили, что за время полномасштабной войны предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли "на военные рельсы". "Украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты, поставляет материалы и осваивает производство различных компонентов для вооружения, военной техники и спецтехники", – говорится в сообщении.

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