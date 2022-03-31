"Укроборонпром" отстранил гендиректора "Антонова". Экс-капитан "Мрії" заявлял, что самолет можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия

Основанием для отстранения гендиректора ГП "Антонов" стало служебное расследование, в частности, проверки обнародованных в СМИ фактов, отметили в "Укроборонпроме" Фото: EPA

Об этом сообщается в Facebook "Укроборонпрома".

Отмечается, что основанием для отстранения стало "служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации".

В концерне не уточнили, о каких именно фактах идет речь, но бывший капитан самого большого в мире транспортного самолета "Мрія", который был уничтожен в Гостомеле под Киевом во время вторжения российских войск в Украину, Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия.

По словам авиатора, 26 января, за месяц до масштабного вторжения РФ, было обращение к руководству ГП с предложением перебазировать в Лейпциг весь воздушный флот предприятия вместе с персоналом, экипажем и запчастями. Но "ответа на этот вопрос не последовало" – "из-за отсутствия топ-менеджмента компании, который бодренько, за три недели до войны, весь уехал в Лейпциг", подчеркнул Антонов.

Он считает, что у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

На госпредприятии ответили, что информация о непрямых причинах уничтожения самолета Ан-225 "базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира экипажа "Мрії".