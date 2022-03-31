"Укроборонпром" отстранил гендиректора "Антонова". Экс-капитан "Мрії" заявлял, что самолет можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия

Об этом сообщается в Facebook "Укроборонпрома".
Отмечается, что основанием для отстранения стало "служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации".
В концерне не уточнили, о каких именно фактах идет речь, но бывший капитан самого большого в мире транспортного самолета "Мрія", который был уничтожен в Гостомеле под Киевом во время вторжения российских войск в Украину, Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия.
По словам авиатора, 26 января, за месяц до масштабного вторжения РФ, было обращение к руководству ГП с предложением перебазировать в Лейпциг весь воздушный флот предприятия вместе с персоналом, экипажем и запчастями. Но "ответа на этот вопрос не последовало" – "из-за отсутствия топ-менеджмента компании, который бодренько, за три недели до войны, весь уехал в Лейпциг", подчеркнул Антонов.
Он считает, что у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
На госпредприятии ответили, что информация о непрямых причинах уничтожения самолета Ан-225 "базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира экипажа "Мрії".
Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже, отметили на ГП "Антонов".