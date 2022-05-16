"Укроборонпром" выставил на аукцион именную ручку Байдена

Отмечается, что цель аукциона – сбор средств для Вооруженных сил Украины.
"9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который должен ускорить и упростить процедуры доставки оружия и другой помощи. Следовательно, помочь Украине победить в войне с Россией. Чтобы зафиксировать этот исторический момент и привлечь средства помощи для нашей армии, на благотворительном онлайн-аукционе в системе "ProZorro.Продажи" продадут именную ручку президента США Джо Байдена. Подобной ручкой Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины", – говорится на сайте.
Сообщается, что ручку в качестве лота на благотворительный аукцион предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он получил ее во время визита Байдена в Украину в должности вице-президента США в 2017 году.
Пресс-служба ProZorro отметила, что все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку 47-го отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги.
"Через две недели батальон отправляется на донецкое и луганское направления – одни из самых горячих на сегодняшний день. Денежные средства нужны на пикапы, дорогую технику и снаряжение для бойцов", – говорится в сообщении.
Прием заявок от желающих купить ручку начался 16 мая и продлится до конца суток 23 мая. Аукцион проведут 24 мая, стартовая цена ручки – 30 тыс. грн, или $1 тыс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.
Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.
США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.