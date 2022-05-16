"Укроборонпром" выставил на аукцион именную ручку Байдена

Ручка, выставленная концерном на аукцион, похожа на ту, которой президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины Фото: ЕРА

Отмечается, что цель аукциона – сбор средств для Вооруженных сил Украины.

"9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который должен ускорить и упростить процедуры доставки оружия и другой помощи. Следовательно, помочь Украине победить в войне с Россией. Чтобы зафиксировать этот исторический момент и привлечь средства помощи для нашей армии, на благотворительном онлайн-аукционе в системе "ProZorro.Продажи" продадут именную ручку президента США Джо Байдена. Подобной ручкой Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины", – говорится на сайте.

Сообщается, что ручку в качестве лота на благотворительный аукцион предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он получил ее во время визита Байдена в Украину в должности вице-президента США в 2017 году.

Пресс-служба ProZorro отметила, что все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку 47-го отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги.

"Через две недели батальон отправляется на донецкое и луганское направления – одни из самых горячих на сегодняшний день. Денежные средства нужны на пикапы, дорогую технику и снаряжение для бойцов", – говорится в сообщении.

Прием заявок от желающих купить ручку начался 16 мая и продлится до конца суток 23 мая. Аукцион проведут 24 мая, стартовая цена ручки – 30 тыс. грн, или $1 тыс.

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