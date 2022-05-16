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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укроборонпром" выставил на аукцион именную ручку Байдена

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Ручка, выставленная концерном на аукцион, похожа на ту, которой президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины
Ручка, выставленная концерном на аукцион, похожа на ту, которой президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины
Фото: ЕРА

Госконцерн "Укроборонпром" выставил на аукцион именную ручку президента США Джо Байдена – похожую на ту, которой он подписал закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщается на сайте украинской онлайн-системы государственных закупок ProZorro.

Отмечается, что цель аукциона – сбор средств для Вооруженных сил Украины.

"9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который должен ускорить и упростить процедуры доставки оружия и другой помощи. Следовательно, помочь Украине победить в войне с Россией. Чтобы зафиксировать этот исторический момент и привлечь средства помощи для нашей армии, на благотворительном онлайн-аукционе в системе "ProZorro.Продажи" продадут именную ручку президента США Джо Байдена. Подобной ручкой Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины", – говорится на сайте.

Сообщается, что ручку в качестве лота на благотворительный аукцион предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он получил ее во время визита Байдена в Украину в должности вице-президента США в 2017 году.

Пресс-служба ProZorro отметила, что все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку 47-го отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги.

"Через две недели батальон отправляется на донецкое и луганское направления – одни из самых горячих на сегодняшний день. Денежные средства нужны на пикапы, дорогую технику и снаряжение для бойцов", – говорится в сообщении.

Прием заявок от желающих купить ручку начался 16 мая и продлится до конца суток 23 мая. Аукцион проведут 24 мая, стартовая цена ручки – 30 тыс. грн, или $1 тыс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.

Теги: Россия, Украина, оружие, Джо Байден, война, Укроборонпром, вооружение, военная помощь, помощь, ProZorro, война России против Украины, президент, Юрий Гусев, госконцерн, ленд-лиз
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