РФ украла около 600 тыс. тонн продукции с аграрных предприятий Украины, часть отправила в Сирию – Всеукраинский аграрный совет

"Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Пока известно, что около 100 тыс. тонн продукции было переправлено в Сирию", – сказал он.

По словам Марчука, информацию фиксирует Главное управление разведки Минобороны Украины. Офис генпрокурора Украины открывает уголовные производства в связи с этими фактами.

Он отметил, что Россия своими действиями преследует сразу две цели. Одна из них – поставить продовольствие в собственные федеративные округа, особенно те, которые не являются аграрными.

"Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится, – это десятки и десятки миллионов долларов", – подчеркнул Марчук.

Он рассказал, что украинских фермеров оккупанты заставляют отдавать товар за бесценок, если они отказываются, товар просто отбирают. Случается также, что оккупационные власти выдают документы о "национализации" украинского имущества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)