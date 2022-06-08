РФ украла около 600 тыс. тонн продукции с аграрных предприятий Украины, часть отправила в Сирию – Всеукраинский аграрный совет

"Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Пока известно, что около 100 тыс. тонн продукции было переправлено в Сирию", – сказал он.
По словам Марчука, информацию фиксирует Главное управление разведки Минобороны Украины. Офис генпрокурора Украины открывает уголовные производства в связи с этими фактами.
Он отметил, что Россия своими действиями преследует сразу две цели. Одна из них – поставить продовольствие в собственные федеративные округа, особенно те, которые не являются аграрными.
"Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится, – это десятки и десятки миллионов долларов", – подчеркнул Марчук.
Он рассказал, что украинских фермеров оккупанты заставляют отдавать товар за бесценок, если они отказываются, товар просто отбирают. Случается также, что оккупационные власти выдают документы о "национализации" украинского имущества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия блокирует украинские порты в Черном мире, уничтожает агропредприятия и продовольственные склады.
По данным Министерства агрополитики на 30 мая, российские оккупанты украли около 0,5 млн тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Россия вывозит зерно кораблями в российские порты, после чего продает его по поддельным документам под видом российского, в частности, Турции, сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
По информации The New York Times, в середине мая Госдепартамент США разослал письмо 14 странам, в основном в Африке, с предупреждением не принимать российские корабли, которые вывозят из портов Черного моря украденное зерно.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
По информации президента Украины Владимира Зеленского на 23 мая, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.