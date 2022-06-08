ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ украла около 600 тыс. тонн продукции с аграрных предприятий Украины, часть отправила в Сирию – Всеукраинский аграрный совет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия продолжает воровать украинскую продукцию, сообщил Всеукраинский аграрный совет
Россия продолжает воровать украинскую продукцию, сообщил Всеукраинский аграрный совет
Фото: depositphotos.com

Россия украла на оккупированных территориях Украины около 600 тыс. тонн продукции с аграрных предприятий. Об этом 8 июня заявил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Пока известно, что около 100 тыс. тонн продукции было переправлено в Сирию", – сказал он.

По словам Марчука, информацию фиксирует Главное управление разведки Минобороны Украины. Офис генпрокурора Украины открывает уголовные производства в связи с этими фактами.

Он отметил, что Россия своими действиями преследует сразу две цели. Одна из них – поставить продовольствие в собственные федеративные округа, особенно те, которые не являются аграрными.

"Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится, – это десятки и десятки миллионов долларов", – подчеркнул Марчук.

Он рассказал, что украинских фермеров оккупанты заставляют отдавать товар за бесценок, если они отказываются, товар просто отбирают. Случается также, что оккупационные власти выдают документы о "национализации" украинского имущества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия блокирует украинские порты в Черном мире, уничтожает агропредприятия и продовольственные склады.

По данным Министерства агрополитики на 30 мая, российские оккупанты украли около 0,5 млн тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Россия вывозит зерно кораблями в российские порты, после чего продает его по поддельным документам под видом российского, в частности, Турции, сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

По информации The New York Times, в середине мая Госдепартамент США разослал письмо 14 странам, в основном в Африке, с предупреждением не принимать российские корабли, которые вывозят из портов Черного моря украденное зерно. 

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По информации президента Украины Владимира Зеленского на 23 мая, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.

Теги: Россия, Сирия, сельское хозяйство, продукты, война России против Украины, фермеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
Брежнева показала фото 70-летней матери
Брежнева показала фото 70-летней матери
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (181496)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (114412)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (89800)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (84523)
5
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (65327)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63532)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (46654)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (26661)
 
 
 
 