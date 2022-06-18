В Луганскую область ежедневно завозят по 30 КАМАЗов с оккупантами – Гайдай

По его словам, российские войска в Луганской области несут серьезные потери, однако каждый день в регион прибывает пополнение живой силы оккупантов.

"Трупы погибших не забирают, но новые будущие трупы – системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывает по 30 КАМАЗов россолдатов", – написал он.

Сейчас, по словам Гайдая, под массированными обстрелами россиян находятся все подконтрольные Украине населенные пункты области. Самая горячая точка – Северодонецк. Оккупанты контролируют большую часть города, но уличные бои продолжаются.

"Российские солдаты массово гибнут, но им взамен каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль", – написал Гайдай.

Эвакуация происходит только из Лисичанска и Горской громады, из Северодонецка людей эвакуировать невозможно. Лисичанск, по словам Гайдая, полностью под украинским контролем. Гуманитарные грузы завозятся туда каждый день.

Трассу Лисичанск-Бахмут оккупанты не контролируют, но постоянно обстреливают, ездить по ней нельзя, отметил глава ОВА.

"Окружения нет", – подчеркнул Гайдай.

Утром 18 июня он рассказал также, что россияне вновь обстреляли территорию вокруг всех мостов рядом с Северодонецком, которые уже и так не пригодны для передвижения.

Также оккупанты нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому, открывали огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка.

"В Северодонецке продолжаются боевые действия, россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города... Очередные разрушения на "Азоте" – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 – во Врубовке", – написал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)