ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганскую область ежедневно завозят по 30 КАМАЗов с оккупантами – Гайдай

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои
В Луганской области продолжаются ожесточенные бои
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты продолжают усиливать свои группировки в Луганской области. Об этом сообщил в Telegram 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российские войска в Луганской области несут серьезные потери, однако каждый день в регион прибывает пополнение живой силы оккупантов.

"Трупы погибших не забирают, но новые будущие трупы – системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывает по 30 КАМАЗов россолдатов", – написал он.

Сейчас, по словам Гайдая, под массированными обстрелами россиян находятся все подконтрольные Украине населенные пункты области. Самая горячая точка – Северодонецк. Оккупанты контролируют большую часть города, но уличные бои продолжаются.

"Российские солдаты массово гибнут, но им взамен каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль", – написал Гайдай. 

Эвакуация происходит только из Лисичанска и Горской громады, из Северодонецка людей эвакуировать невозможно. Лисичанск, по словам Гайдая, полностью под украинским контролем. Гуманитарные грузы завозятся туда каждый день.

Трассу Лисичанск-Бахмут оккупанты не контролируют, но постоянно обстреливают, ездить по ней нельзя, отметил глава ОВА.

"Окружения нет", – подчеркнул Гайдай. 

Утром 18 июня он рассказал также, что россияне вновь обстреляли территорию вокруг всех мостов рядом с Северодонецком, которые уже и так не пригодны для передвижения

Также оккупанты нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому, открывали огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка. 

"В Северодонецке продолжаются боевые действия, россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города... Очередные разрушения на "Азоте" – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 – во Врубовке", – написал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

Теги: Луганская область, Павлоград, Северодонецк, Лисичанск, Горское, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Врубовка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (183445)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (146031)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (134116)
4
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (101969)
5
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (85155)
6
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (29298)
7
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (27510)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (25454)
 
 
 
 