ВСУ отбили несколько атак на Донбассе, на юге оккупанты сосредоточились на удержании рубежей – Генштаб ВСУ

Как сообщили в Генштабе, на харьковском направлении оккупанты заняты удержанием занятых рубежей, обстрелами позиций украинских войск и авиаударами по населенным пунктам. Продолжается поставка вооружения и военной техники с территории РФ.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На славянском и лиманском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений. Нанесли авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный – по населенному пункту Маяки.

На северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

"В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом", – говорится в сообщении.

Украинские военные отразили штурм в районе Тошковки. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцево и Нью-Йорка.

"Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горское, боевые действия продолжаются. Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили. В целях разоблачения огневых позиций сил обороны силами штурмовых групп захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел", – говорится в сводке.

На южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На николаевском направлении оккупанты вели огонь по украинским военным из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вели воздушную разведку с беспилотника.

На криворожском направлении противник устроил обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

На северском направлении в целях сковывания действий сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа, совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях. Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)