Около 200 военных, самолет и корабль. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов за сутки 17 июня

За сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.
Другие потери составили:
- танки – 1465 (+9);
- боевые бронированные машины – 3573 (+10);
- артиллерийские системы – 739 (+5);
- РСЗО – 233;
- средства ПВО – 98 (+1);
- самолеты – 216 (+1);
- вертолеты – 180;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1);
- крылатые ракеты – 129;
- корабли/катера – 14 (+1);
- автомобильная техника и автоцистерны – 2513 (+17);
- специальная техника – 55.
"Наибольшие потери противник понес на славянском, бахмутском и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.