Около 200 военных, самолет и корабль. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов за сутки 17 июня

Оккупанты в войне против Украины потеряли 1465 танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на славянском, бахмутском и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

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