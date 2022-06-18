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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция нашла под Ворзелем скрытый российскими оккупантами арсенал оружия

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Часть арсенала уничтожили, часть передали украинским военным
Часть арсенала уничтожили, часть передали украинским военным
Фото: Національна поліція України / Facebook

Украинские полицейские обнаружили на территории Киевской области оружие и боеприпасы, оставленные российскими оккупантами. Об этом 17 июня сообщила Нацполиция Украины.

"Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие", – сказано в сообщении.

Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, четыре корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели, выстрел к РПГ-7, дымовую ручную гранату, ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластину активной брони и стартовый реактивный двигатель.

В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала.

"Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным", – добавили в полиции.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/353219503614753

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

На территории области нашли тела более 1500 погибших мирных жителей, захоронения, в том числе братские могилы, продолжают находить до сих пор

Теги: оружие, полиция, Киевская область, боеприпасы, тайник, война России против Украины, Нацполиция, Ворзель
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