Полиция нашла под Ворзелем скрытый российскими оккупантами арсенал оружия

"Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие", – сказано в сообщении.

Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, четыре корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели, выстрел к РПГ-7, дымовую ручную гранату, ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластину активной брони и стартовый реактивный двигатель.

В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала.

"Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным", – добавили в полиции.

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