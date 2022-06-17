Под Киевом нашли могилу российского оккупанта с надписью "заблудился на учениях" – полиция

Бесславный конец оккупанта, который "заблудился на учениях" под Киевом Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

По замечанию Небытова, "своих "200-х" с поля боя оккупанты и так не спешили забирать", а о найденном под Киевом "вообще забыли".

"Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать", – написал глава киевской полиции.