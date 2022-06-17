Под Киевом нашли могилу российского оккупанта с надписью "заблудился на учениях" – полиция

По замечанию Небытова, "своих "200-х" с поля боя оккупанты и так не спешили забирать", а о найденном под Киевом "вообще забыли".
"Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать", – написал глава киевской полиции.
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
Минобороны Украины неоднократно обращало внимание, что захватчики отказываются забирать с поля боя тела своих погибших военнослужащих. В частности, 13 мая на объекте под Киевом в вагоны-рефрижераторы погрузили сотни тел оккупантов в белых мешках. Большинство из них были собраны в Киевской области, также есть останки россиян, которые были в Черниговской и других областях.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 июня в Украине уничтожены 33 150 оккупантов.