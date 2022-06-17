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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Киевом нашли могилу российского оккупанта с надписью "заблудился на учениях" – полиция

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Бесславный конец оккупанта, который "заблудился на учениях" под Киевом
Бесславный конец оккупанта, который "заблудился на учениях" под Киевом
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Киевской области недалеко от села Андреевка обнаружено захоронение неизвестного российского военнослужащего, сообщил 17 июня в Telegram начальник регионального управления Национальной полиции Андрей Небытов.

По замечанию Небытова, "своих "200-х" с поля боя оккупанты и так не спешили забирать", а о найденном под Киевом "вообще забыли".

"Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать", – написал глава киевской полиции.

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

Минобороны Украины неоднократно обращало внимание, что захватчики отказываются забирать с поля боя тела своих погибших военнослужащих. В частности, 13 мая на объекте под Киевом в вагоны-рефрижераторы погрузили сотни тел оккупантов в белых мешках. Большинство из них были собраны в Киевской области, также есть останки россиян, которые были в Черниговской и других областях.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 июня в Украине уничтожены 33 150 оккупантов.

Теги: Россия, полиция, Киевская область, Андреевка, российская агрессия, война России против Украины, могила, Андрей Небытов, потери России, российские оккупанты
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