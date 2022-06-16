"Остатки догорают в полях". Бойцы теробороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М оккупантов в Донецкой области. Видео

Ми-35М был сбит из ПЗРК "Игла", отметил Мысягин (фото иллюстративное) Фото: Минобороны России / Facebook

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.

Замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин уточнил в Facebook, что вертолет оккупантов сбили бойцы днепропетровской теробороны.

"Только что в Донецкой области бойцы 231-го Днепропетровского батальона ТрО из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" уничтожили российский боевой вертолет. Остатки догорают в полях", – написал он.

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