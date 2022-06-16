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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остатки догорают в полях". Бойцы теробороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М оккупантов в Донецкой области. Видео

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Ми-35М был сбит из ПЗРК "Игла", отметил Мысягин (фото иллюстративное)
Ми-35М был сбит из ПЗРК "Игла", отметил Мысягин (фото иллюстративное)
Фото: Минобороны России / Facebook

Бойцы территориальной обороны Украины сбили военный вертолет российских оккупантов в Донецкой области. Об этом 16 июня сообщается в Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/366409232149767/

Замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин уточнил в Facebook, что вертолет оккупантов сбили бойцы днепропетровской теробороны.

"Только что в Донецкой области бойцы 231-го Днепропетровского батальона ТрО из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" уничтожили российский боевой вертолет. Остатки догорают в полях", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5135514853152740&id=100000828276750

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 16 июня, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 32 950 военных. Кроме того, оккупанты потеряли в Украине 179 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, вертолет, Днепропетровская область, батальон, ВСУ, территориальная оборона, ПЗРК, война России против Украины, Юрий Мысягин, потери России
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