"Остатки догорают в полях". Бойцы теробороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М оккупантов в Донецкой области. Видео

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.
Замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин уточнил в Facebook, что вертолет оккупантов сбили бойцы днепропетровской теробороны.
"Только что в Донецкой области бойцы 231-го Днепропетровского батальона ТрО из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" уничтожили российский боевой вертолет. Остатки догорают в полях", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ на 16 июня, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 32 950 военных. Кроме того, оккупанты потеряли в Украине 179 вертолетов.