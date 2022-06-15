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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине ликвидирован высокопоставленный российский пропагандист

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Полковник Сергей Постнов "информационно сопровождал" оккупантов в Гостомеле, "ЛНР" и под Харьковом
Полковник Сергей Постнов "информационно сопровождал" оккупантов в Гостомеле, "ЛНР" и под Харьковом
Фото: veteran.caovd.ru

Российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов был уничтожен в Украине в ночь на 14 июня. Информацию о гибели Постнова подтвердил 15 июня Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел РФ.

В сообщении сказано, что в Росгвардии, где служил Постнов, он был начальником группы информационного реагирования департамента по взаимодействию со СМИ. Полковник "выполнял задачи по информационному сопровождению войск" в различных горячих точках. В частности, по данным Совета ветеранов ОВД РФ, более четырех месяцев он "выполнял служебно-боевые задачи" в Украине – "прорывался в Гостомель", затем был переброшен в Харьковскую область и "ЛНР".

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Гостомель стал одной из первых горячих точек войны и был временно захвачен, после его освобождения украинскими защитниками вскрылись факты военных преступлений оккупантов.

Активное участие российских пропагандистов в государственной пропаганде и разжигании вражды сделало возможным российское вторжение в Украину. Без их участия она была бы невозможна, поэтому пропагандисты тоже должны нести ответственность, заявил 14 июня в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращал внимание мировых лидеров на роль пропагандистов РФ. В частности, 14 июня в обращении к участникам конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он заявил, что российская пропаганда очень старается распространить дезинформацию о войне РФ против Украины.

Теги: Россия, Украина, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, потери России
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