В Украине ликвидирован высокопоставленный российский пропагандист

В сообщении сказано, что в Росгвардии, где служил Постнов, он был начальником группы информационного реагирования департамента по взаимодействию со СМИ. Полковник "выполнял задачи по информационному сопровождению войск" в различных горячих точках. В частности, по данным Совета ветеранов ОВД РФ, более четырех месяцев он "выполнял служебно-боевые задачи" в Украине – "прорывался в Гостомель", затем был переброшен в Харьковскую область и "ЛНР".

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Гостомель стал одной из первых горячих точек войны и был временно захвачен, после его освобождения украинскими защитниками вскрылись факты военных преступлений оккупантов.

Активное участие российских пропагандистов в государственной пропаганде и разжигании вражды сделало возможным российское вторжение в Украину. Без их участия она была бы невозможна, поэтому пропагандисты тоже должны нести ответственность, заявил 14 июня в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращал внимание мировых лидеров на роль пропагандистов РФ. В частности, 14 июня в обращении к участникам конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он заявил, что российская пропаганда очень старается распространить дезинформацию о войне РФ против Украины.