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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр противодействия дезинформации: Руководство рейха до последнего верило в "вундерваффе". Такая же история и у рашистов

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За 100 дней войны пропагандисты несколько раз меняли риторику, но ни одна из объявленных российскими властями целей достигнута не была
За 100 дней войны пропагандисты несколько раз меняли риторику, но ни одна из объявленных российскими властями целей достигнута не была
Фото: EPA

Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал, как в течение 100 дней полномасштабной войны менялась риторика российской пропаганды. Текст был опубликован 3 июня в Telegram Госспецсвязи.

В центре отметили, что в первые три недели войны россияне заявляли о "спецоперации для денацификации и демилитаризации" и были уверены, что захватят страну "за пару недель".

После поражения "блицкрига" по разгрому и свержению украинской власти объявленные цели войны изменились. В конце марта руководство России заявило об "уничтожении военного потенциала Украины" и "полном прекращении снабжения украинских войск ракетами и боеприпасами", а основной целью второго этапа спецоперации было объявлено установление контроля над Донецкой и Луганской областями.

"Тезис "спецоперация превентивно сорвала широкомасштабное наступление ВСУ на "ЛНР" и "ДНР" смещал внимание с захвата всей страны на "освобождение" двух восточных областей. Но "откуда на Беларусь собирались нападать", осталось неизвестным", – отмечается в тексте.

После того как захватить Донбасс до 9 мая также не смогли, оккупанты изменили тактику. Остановка наступления врага почти по всем направлениям и предоставление Украине тяжелого вооружения ослабили медийное влияние историй про "американские биолаборатории" и угроз ядерным оружием.

Третий этап войны, отмечают в центре, характеризуется медленной оккупацией восточных областей и подготовкой к длительной обороне уже захваченных южных территорий.

"В то же время пропагандисты начали готовить население России к неожиданному военному поражению. Чтобы изменить распространенное представление о "военной непобедимости РФ" и уменьшить позор от возможного проигрыша "мощному противнику", войну обсуждают как вооруженное противостояние России со всеми странами ЕС и НАТО", – отмечают аналитики.

В ЦПД перечислили тезисы, к которым сейчас склоняются тенденции российской пропаганды:

  • "Россия воюет против всего цивилизованного мира";
  • "в Украине военные мотивированы, потому что воюют за свою Родину";
  • "у России ограничены возможности по материально-техническому обеспечению своего войска";
  • "поддержка Китая и Индии не безусловна";
  • "в общем ситуация, в которой оказалась Россия, не является нормальной и из нее нужно выходить";
  • "мы всех победим ядерной атакой, надо о чем-то договариваться, но капитуляция невозможна".

Также, отметили в центре, пропагандисты заявляли об уникальном, сверхмощном лазерном оружии нового поколения, которое якобы уже используется на войне в Украине и имеет такую же разрушительную силу, как крылатые ракеты.

"Напомним, что в 1943 году, чтобы не признавать возможное поражение, нацистская пропаганда утверждала, что затяжная война будет выиграна чудо-оружием. Вера в мифическое "вундерваффе", способное кардинально изменить войну, сохранялось у руководства рейха до последнего дня. Такая же история развития прогнозируется у рашистов", – считают в ЦПД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". Объявляя о вторжении, президент РФ Владимир Путин заявил, что его цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

8 марта президент Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул президент. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.

Теги: оружие, пропаганда, вооружение, российская пропаганда, демилитаризация, Госспецсвязи, война России против Украины, лазер, ЛДНР, Центр противодействия дезинформации
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