Центр противодействия дезинформации: Руководство рейха до последнего верило в "вундерваффе". Такая же история и у рашистов

За 100 дней войны пропагандисты несколько раз меняли риторику, но ни одна из объявленных российскими властями целей достигнута не была Фото: EPA

В центре отметили, что в первые три недели войны россияне заявляли о "спецоперации для денацификации и демилитаризации" и были уверены, что захватят страну "за пару недель".

После поражения "блицкрига" по разгрому и свержению украинской власти объявленные цели войны изменились. В конце марта руководство России заявило об "уничтожении военного потенциала Украины" и "полном прекращении снабжения украинских войск ракетами и боеприпасами", а основной целью второго этапа спецоперации было объявлено установление контроля над Донецкой и Луганской областями.

"Тезис "спецоперация превентивно сорвала широкомасштабное наступление ВСУ на "ЛНР" и "ДНР" смещал внимание с захвата всей страны на "освобождение" двух восточных областей. Но "откуда на Беларусь собирались нападать", осталось неизвестным", – отмечается в тексте.

После того как захватить Донбасс до 9 мая также не смогли, оккупанты изменили тактику. Остановка наступления врага почти по всем направлениям и предоставление Украине тяжелого вооружения ослабили медийное влияние историй про "американские биолаборатории" и угроз ядерным оружием.

Третий этап войны, отмечают в центре, характеризуется медленной оккупацией восточных областей и подготовкой к длительной обороне уже захваченных южных территорий.

"В то же время пропагандисты начали готовить население России к неожиданному военному поражению. Чтобы изменить распространенное представление о "военной непобедимости РФ" и уменьшить позор от возможного проигрыша "мощному противнику", войну обсуждают как вооруженное противостояние России со всеми странами ЕС и НАТО", – отмечают аналитики.

В ЦПД перечислили тезисы, к которым сейчас склоняются тенденции российской пропаганды:

"Россия воюет против всего цивилизованного мира";

"в Украине военные мотивированы, потому что воюют за свою Родину";

"у России ограничены возможности по материально-техническому обеспечению своего войска";

"поддержка Китая и Индии не безусловна";

"в общем ситуация, в которой оказалась Россия, не является нормальной и из нее нужно выходить";

"мы всех победим ядерной атакой, надо о чем-то договариваться, но капитуляция невозможна".

Также, отметили в центре, пропагандисты заявляли об уникальном, сверхмощном лазерном оружии нового поколения, которое якобы уже используется на войне в Украине и имеет такую же разрушительную силу, как крылатые ракеты.

"Напомним, что в 1943 году, чтобы не признавать возможное поражение, нацистская пропаганда утверждала, что затяжная война будет выиграна чудо-оружием. Вера в мифическое "вундерваффе", способное кардинально изменить войну, сохранялось у руководства рейха до последнего дня. Такая же история развития прогнозируется у рашистов", – считают в ЦПД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)