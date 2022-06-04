Центр противодействия дезинформации: Руководство рейха до последнего верило в "вундерваффе". Такая же история и у рашистов

В центре отметили, что в первые три недели войны россияне заявляли о "спецоперации для денацификации и демилитаризации" и были уверены, что захватят страну "за пару недель".
После поражения "блицкрига" по разгрому и свержению украинской власти объявленные цели войны изменились. В конце марта руководство России заявило об "уничтожении военного потенциала Украины" и "полном прекращении снабжения украинских войск ракетами и боеприпасами", а основной целью второго этапа спецоперации было объявлено установление контроля над Донецкой и Луганской областями.
"Тезис "спецоперация превентивно сорвала широкомасштабное наступление ВСУ на "ЛНР" и "ДНР" смещал внимание с захвата всей страны на "освобождение" двух восточных областей. Но "откуда на Беларусь собирались нападать", осталось неизвестным", – отмечается в тексте.
После того как захватить Донбасс до 9 мая также не смогли, оккупанты изменили тактику. Остановка наступления врага почти по всем направлениям и предоставление Украине тяжелого вооружения ослабили медийное влияние историй про "американские биолаборатории" и угроз ядерным оружием.
Третий этап войны, отмечают в центре, характеризуется медленной оккупацией восточных областей и подготовкой к длительной обороне уже захваченных южных территорий.
"В то же время пропагандисты начали готовить население России к неожиданному военному поражению. Чтобы изменить распространенное представление о "военной непобедимости РФ" и уменьшить позор от возможного проигрыша "мощному противнику", войну обсуждают как вооруженное противостояние России со всеми странами ЕС и НАТО", – отмечают аналитики.
В ЦПД перечислили тезисы, к которым сейчас склоняются тенденции российской пропаганды:
Также, отметили в центре, пропагандисты заявляли об уникальном, сверхмощном лазерном оружии нового поколения, которое якобы уже используется на войне в Украине и имеет такую же разрушительную силу, как крылатые ракеты.
"Напомним, что в 1943 году, чтобы не признавать возможное поражение, нацистская пропаганда утверждала, что затяжная война будет выиграна чудо-оружием. Вера в мифическое "вундерваффе", способное кардинально изменить войну, сохранялось у руководства рейха до последнего дня. Такая же история развития прогнозируется у рашистов", – считают в ЦПД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". Объявляя о вторжении, президент РФ Владимир Путин заявил, что его цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
8 марта президент Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул президент. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.